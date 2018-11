Overnamegesprekken tussen Plantronics en Logitech stopgezet

Reuters liet eind vorige week weten dat het weet had van de gesprekken tussen de twee. Op dat moment kwam er geen commentaar, maar onder de Zwitserse wetgeving is Logitech verplicht daar duiding over te geven.

Die duiding stelt dat Logitech naar Plantronics kwam met een overnamebod en dat daar over werd gesproken, maar dat er intussen niet langer overnamegesprekken lopen.

Logitech had volgens het Reuters 2,2 miljard dollar (1,93 miljard euro) over voor de overname. Dat betekende de grootste overname ooit voor Logitech. Het Zwitserse bedrijf specialiseert zich sinds 1981 in randappratuur en is bij ons vooral bekend van muizen, toestenborden en luidsprekers. Het Amerikaanse Plantronics maakt vooral bluetooth hoofdtelefoons en headsets voor professioneel en persoonlijk gebruik, waaronder gaming headsets. Sinds dit jaar is het bedrijf ook eigenaar van Polycom.