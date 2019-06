is redacteur bij Data News

Bij 54.000 klanten van Argenta werden inkomende stortingen van afgelopen donderdag niet uitgevoerd. Daardoor kregen verschillende klanten geen loon.

Het probleem werd pas afgelopen maandag bij Argenta vastgesteld. Bij zo'n 54.000 klanten werden overschrijvingen vanaf een Argenta-rekening op 30 mei teruggestuurd.

Argenta laat aan Data News weten dat het niet om een technisch probleem ging. De bank spreekt van een 'foutieve manipulatie'. Concreet gaat het om een menselijke fout door een onnodige manuele interventie in een automatisch proces. De problemen bleven beperkt tot deze klanten. Het gaat ook niet over kwaad opzet.

De bank heeft intussen alle slachtoffers gecontacteerd per brief. De belangrijksten zijn ook al telefonisch gecontacteerd. Op Twitter staat te lezen dat sommigen ook een melding in de app kregen.

Argenta heeft ook een automatische debetlijn voor klanten voorzien die hierdoor een betalingsprobleem ondervinden. Zij kunnen tot tweeduizend euro onder nul gaan. Klanten die aantoonbare schade lijden kunnen worden vergoed, al verwacht de bank geen problemen door de debetlijn.