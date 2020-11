Akropolis, een leenplatform voor cryptomunten, is slachtoffer geworden van een overval. Daarbij stalen hackers zo'n 1,5 miljoen euro aan Dai munten in een aanval die gebruik maakt van flitskredieten.

Het platform heeft dat zelf bekendgemaakt. De aanval gebeurde vorige week en alle transacties op het Akropolis platform werden stilgelegd om verdere schade te beperken. Iets zorgwekkender is dat Akropolis zegt twee verschillende firma's te hebben ingehuurd om het incident te onderzoeken, maar dat geen van hen kon uitvissen op welke manier de aanval juist is uitgevoerd.

Wel is duidelijk dat het om een 'flash loan' aanval of flitskredietaanval gaat. Dit type aanvallen is de laatste maanden stevig in gebruik gestegen, en ze draait om kortetermijnleningen die je op cryptoplatformen als Akropolis kunt aangaan. Hackers lenen via zo'n krediet een grote hoeveelheid geld, maar gebruiken vervolgens exploits om de terugbetaling te omzeilen. Bij een gelijkaardige flitskredietaanval stalen hackers vorige maand nog 20 miljoen euro bij de dienst Harvest Finance.

Akropolis zegt wel de Ethereum account te hebben gevonden die de aanvallers gebruiken, dus het zou mogelijk moeten zijn om de fondsen van daaruit op te volgen.

