Met zijn geplande acquisitie van Activision Blizzard voor een ontstellende 67 miljard dollar, staat Microsoft voor zijn grootste overname ooit. Maar kijken we naar de brede techsector, is het niet eens de duurste. Een overzicht.

In een wereld waarin techbedrijven een steeds grotere marktwaarde krijgen, tot een triljoen voor pakweg Apple, is het niet zo gek dat er voor overnames in de sector steeds meer moet worden neergelegd. Het verbaast ook niet dat veel van de grootste overnames in de sector vooral in de voorbije paar jaar gebeurden. De grootste overname uit de recente techgeschiedenis draait echter eerder om infrastructuur.

1. Verizon's Amerikaanse deal met Vodafone in 2013 lijkt echter de grootste. Daarmee was 130 miljard dollar gemoeid, voor de overname van het mobiele netwerk.

2. Microsoft biedt deze week 69 miljard dollar voor Activision Blizzard in een deal die, eens goedgekeurd door overheden, vermoedelijk eind 2023 is afgerond.

3. De overname van EMC in 2016 kostte Dell nog 67 miljard dollar.

4. Chipmaker Nvidia had vorig jaar 54 miljard dollar over voor chipontwerper ARM, al is ook die deal nog niet goedgekeurd door de verschillende regulatoren.

5. AMD heeft 35 miljard dollar veil voor componentenbedrijfXilinx, maar ook die deal is nog niet helemaal rond.

6. IBM kocht in 2019 openbronmaker Red Hat voor 34 miljard dollar.

Met de overname van Activision Blizzard gaat Microsoft zelf trouwens meer dan twee keer hoger dan bij zijn vorige 'grootste overname'. Het bedrijf kocht in 2016 netwerkbedrijf LinkedIn voor een slordige 26 miljard.

Ook het vermelden waard Facebook betaalde 19 miljard dollar voor Whatsapp.

Salesforce telde 27,7 miljard dollar neer voor Slack.

Oracle lijft Cerner in voor 28,3 miljard dollar.

HP kocht Compaq voor 33,6 miljard dollar.

