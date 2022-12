Elektrische bordenspecialist P&V Group breidt uit richting datacenters. 'We willen eerst in België en dan in Nederland mee datacenters gaan bouwen', zegt CEO Joris Vrancken.

P&V Group is het nieuwste lid van de sectororganisatie Belgian Digital Infrastructure Association (BDIA). Geen toeval, want de groep boven P&V Panels, EBB en eReM zet zo zijn ambities binnen de sector van datacenters kracht bij. 'De bouw van nieuwe datacenters gebeurt nu vaak door buitenlandse partijen. Daar willen we verandering in brengen. Tegelijk is het onze ambitie om verder te kijken dan België. Nederland is voor ons een logische volgende stap', zegt CEO Joris Vrancken in een persbericht.

Op het eerste zicht lijkt het misschien wat vreemd dat P&V Group nu ook in datacenters een nieuwe business ziet. 'Maar elektrische borden en een Building Management System zijn vaste onderdelen van een datacenter. Rond stroom en koeling en het op elkaar afstemmen van alle technieken kunnen we zeker de nodige kennis aanreiken', klinkt het: kennis die de groep ook binnen BDIA aan tafel wil brengen.

Het bedrijf werkt momenteel voor vier sectoren: infra, industrie, OEM en de building-markt. 'Binnen die laatste markt denken we dat het aandeel datacenters alleen maar groeien samen met de toenemende digitalisering. Het is onze ambitie om binnen datacenters een preferred partner te worden', aldus nog Vrancken.

P&V Group heeft kantoren in Heusden-Zolder, Genk en Kortrijk maar ook in het Nederlandse Zwijndrecht. De groep is goed voor een omzet van 80 miljoen euro die neergezet wordt door 375 medewerkers.

