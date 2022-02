Monitoringexpert Paessler AG stelt Joachim Weber aan als Chief Technology Officer (CTO). Hij voegt meer dan drie decennia ervaring in de sector toe aan de raad van bestuur.

Voor zijn aanstelling bij Paessler werkte Weber de afgelopen twintig jaar bij Trend Micro en EMC Corporation. Daar vervulde hij verschillende leidinggevende rollen, waaronder VP of Technical Solutions, Director of Global Services en Global Technical Council Leader. Bij Trend Micro was Weber onder meer verantwoordelijk voor training, technische ondersteuning en productbeheer. Bij EMC Corporation richtte hij zich op virtuele datacenters.

Paessler levert sinds 1997 netwerkoplossingen aan klanten overal ter wereld. Met meer dan 500.000 actieve gebruikers ondersteunt het bedrijf ondernemingen in alle sectoren bij het bewaken, stroomlijnen en beheren van hun IT-, OT- en IoT-infrastructuren.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

