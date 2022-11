Palo Alto Networks, speler op het gebied van cybersecurity, kondigde op Zoomtopia een samenwerking aan met Zoom Video Communications, het bedrijf achter de populaire videobeldienst Zoom.

De partijen gaan gezamenlijke oplossingen creëren die een betere gebruikerservaring voor hun wederzijdse klanten mogelijk moeten maken, klinkt het in de aankondiging. Daarnaast willen ze bedrijven helpen om hybride werk te vereenvoudigen en te beveiligen.

Eerste geïntegreerde oplossing

'Netwerk- en UCaaS-beheerders zijn verantwoordelijk voor de applicatie-ervaring van eindgebruikers. Maar er is momenteel geen enkel product dat alle informatie biedt die nodig is om problemen op te lossen, te rapporteren en de ervaring van externe werknemers te verbeteren', stelt Pamela Cyr, vicepresident Technical Partnerships bij Palo Alto Networks.

'We zijn verheugd om samen met Zoom Video Communications de eerste geïntegreerde oplossing in de branche te leveren voor een volledig inzicht in de hoofdoorzaken die van invloed zijn op de vergader- en gesprekskwaliteit voor eindgebruikers.'

In samenwerking met Dutch IT-channel.

