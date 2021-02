Het securitybedrijf heeft 156 miljoen dollar over voor DevSecOps-firma Bridgecrew.

Bridgecrew maakt een beveiligingsplatform voor 'developer-first infrastructure-as-code', aldus Palo Alto Networks. Bedoeling lijkt om de producten van het bedrijfje te integreren in Prisma, het cloudsecurityproduct van Palo Alto Networks.

'Bridgecrew biedt een waardevolle set mogelijkheden waar onze klanten om vragen', schrijft Lee Klarich, vicepresident bij Palo Alto Networks over de acquisitie. 'Maar het opent ook mogelijkheden om ons dieper te verbinden met de gemeenschap van ontwikkelaars die erg belangrijk is voor de toekomst van cloud security.'

Palo Alto Networks heeft 156 miljoen dollar, omgerekend zo'n 130 miljoen euro, over voor het kleinere bedrijf. De oprichters van Bridgecrew blijven aan boord.

De overname past in een lang rijtje acquisities die Palo Alto Networks de laatste jaren deed om onder meer end-to-end security te voorzien. Het Prisma Cloud product van het bedrijf moet cloud security bieden van het ontwikkelen tot het draaien. In dezelfde richting kocht het bedrijf ook al onder meer Twistlock, Aporeto en Puresec.

