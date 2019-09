Palo Alto Networks laat weten dat het IoT-beveiligingsbedrijf Zingbox inlijft, voor een totale aankoopprijs van 75 miljoen dollar.

Het aantal verbonden apparaten in ondernemingen groeit exponentieel, maar de meeste van deze apparaten worden niet beheerd en vormen een beveiligingsrisico. De huidige IoT-puntproducten zijn vooral gericht op deviceprofilering en inventaris, en minder op het detecteren of stoppen van geavanceerde aanvallen. Organisaties worden zo gedwongen om meerdere IoT-beveiligingsproducten van verschillende leveranciers te integreren, wat complexiteit, hogere kosten en handmatige inspanningen met zich meebreng, meent Palo Alto Networks.

En dat is waar Zingbox in hun plaatje past. De cloudgebaseerde service van Zingbox en geavanceerde AI- en machine learning-technologie voor apparaat- en bedreigingsidentificatiemogelijkheden zullen de levering van IoT-beveiliging door Palo Alto Networks versnellen via de Next-Generation Firewall- en Cortex platformen. Organisaties krijgen op die manier de mogelijkheid om de zichtbaarheid en beveiliging van hun IoT-landschap snel te verbeteren.

De voorgestelde acquisitie zal naar verwachting tijdens het fiscale eerste kwartaal van 2020 van Palo Alto Networks worden afgerond, mits aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden wordt voldaan.

In samenwerking met DutchITchannel.nl