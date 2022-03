De security provider heeft zijn SASE-product uitgebreid met enkele functies die vooral 'managed service providers' het leven makkelijker moeten maken.

Palo Alto Networks werkt al enkele jaren aan zijn SASE-aanbod. Dat systeem (Security Access Service Edge) komt in principe neer op een enkel platform met end-to-end beveiliging, dat wordt aangeboden als clouddienst.

Met hun nieuwste aanbod wil het bedrijf zich vooral richten op 'managed service providers' (MSP's), die beveiligingsdiensten op schaal regelen voor grote bedrijven. Belangrijk in het aanbod is dan ook een groot stuk automatisering.

De nieuwigheden die Palo Alto Networks aankondigt voor zijn Prisma SASE-product bestaan dan ook voornamelijk uit een API framework en een cloud management portaal waarmee je meerdere instanties kunt beheren, het soort functies waar vooral enterprises wat aan hebben. Een en ander moet het makkelijker maken om toegang en diensten te beheren voor verschillende klanten met verschillende noden.

'MSP's moeten stabiele en degelijke toegangsoplossingen bieden voor een personeel dat hybride werkt, en SD-WAN-diensten voor klanten aan een zo laag mogelijke prijs. Dat was tot nu toe bijzonder moeilijk', aldus Anand Oswal, senior vice president Network Security bij Palo Alto Networks in een persbericht.

Naast die beheerportaal en een API framework krijgt Prisma SASE ook extra security metrics voor netwerken en SD-WAN, en een uitgebreid identity en access management functie.

