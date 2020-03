Het Amerikaanse WatchGuard neemt de Spaanse endpoint-beveiliger Panda Security over. De producten zullen samengevoegd worden in één platform.

Panda is al 30 jaar actief in endpointbeveiliging voor zowel consumenten als bedrijven. Nog niet lang geleden lanceerde de leverancier nog een geavanceerde threat hunting-dienst voor bedrijven en voor managed security service providers die Panda-diensten verkopen. WatchGuard van zijn kant ontwikkelt al 20 jaar - vanuit thuisbasis Seattle - security-oplossingen voor middelgrote bedrijven. De overname van Panda past voor WatchGuard in een strategie om voortaan securitydiensten aan te bieden die focussen op de eindgebruiker.

De producten zullen na verloop van tijd geïntegreerd worden, stelt Prakash Panjwani, CEO van WatchGuard in een persbericht. "Netwerkbeveiliging, geavanceerde endpointbeveiliging, MFA, secure networking en threat detection en response zijn steevast de belangrijkste investeringsgebieden volgens IT-beslissers en leveranciers. Door WatchGuard en Panda samen te voegen, kunnen klanten en partners hun belangrijkste securitydiensten bij één partij afnemen", aldus Panjwani.

Hoeveel WatchGuard veil heeft voor Panda, werd niet meegedeeld. Beide partijen hopen de overname in het tweede kwartaal van dit jaar te kunnen afronden.

