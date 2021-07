Google gaat een soort paniekknop introduceren die je met twee klikken de laatste vijftien minuten van je zoekgeschiedenis laat wissen.

Het gaat om een privacyfunctie in de Google-app die nu al op iOS bestaat, maar ook naar Android komt. Je zal ze vinden in je Google-profiel (wanneer je ingelogd bent in Google, uiteraard), waar met een druk op de nieuwe knop het voorbije kwartier van je zoekgeschiedenis gewist wordt.

Zoekgeschiedenis

Google slaat al sinds een eeuwigheid je zoekgeschiedenis op, maar laat je ook al wel even toe om die weer te wissen. Je vindt dat alles onder My Activity. Wie de computer gebruikt, kan daar bijvoorbeeld instellen dat die geschiedenis om de drie, achttien of 36 maanden wordt gewist, of kan met de hand dingen uit die databank gaan halen.

Op mobiel krijg je dus een extra, iets snellere optie die ons in de eerste plaats gemaakt lijkt voor wanneer een huisgenoot even je smartphone wil lenen 'om iets op te zoeken'. Voor de mensen met echt verontrustend nieuwsgierige huisgenoten is er overigens ook de optie om je zoekgeschiedenis met een wachtwoord te versleutelen; ook die vind je terug op de eerder genoemde Activity-pagina.

