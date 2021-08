Deze voormiddag waren er technische problemen bij de FOD Justitie waardoor sommige diensten moeilijk bereikbaar waren.

De panne werd door de FOD Justitie zelf gemeld op Twitter. Zowel het netwerk als de applicaties waren ernstig verstoord waardoor justitiediensten en het Staatsblad ook telefonisch en per mail moeilijk bereikbaar waren.

Intussen zegt de FOD aan Data News dat alles weer grotendeels is hersteld, al sluit het beperkte hinder of vertragingen niet uit.

De oorzaak van de panne en of het om kwaad opzet gaat, is onduidelijk. 'De analyse is momenteel nog lopend dus de oorzaak van de hinder kan nog niet definitief worden bepaald,' klinkt het bij de FOD Justitie.

