Naar goede gewoonte verschijnt er elke zomer een nieuwe versie van Parallels Desktop. De populaire software, om op een Mac andere besturingssystemen te virtualiseren, is dit keer toe aan editie 18. Van de vele verbeteringen onthouden we vooral de extra aandacht voor Windows 11 én voor gamers.

Vanzelfsprekend is Parallels Desktop 18 klaargestoomd voor het nieuwste besturingssysteem van Apple, macOS 13 Ventura, dat naar verwachting in oktober uitkomt. Zo is er bijvoorbeeld een naadloze integratie met Stage Manager, een nieuwe manier van macOS 13 om geopende apps en vensters te ordenen. Maar ook als je nog een ouder besturingssysteem als 'host' draait, is dat niet meteen een probleem: de ondersteuning van PD18 gaat terug tot macOS 10.14.

M1 Ultra en ProMotion

Daarnaast heeft ontwikkelaar Parallels de software geoptimaliseerd voor de nieuwste hardware van Apple. Zo is de jongste versie compatibel met de M1 Ultra-chip en het ProMotion-display van Apple, en zou Windows 11 op een Mac Studio-computer tot liefst 96 procent sneller draaien.

Een van de meest gebruikte virtualisaties op Parallels Desktop is vanzelfsprekend die van een Windows-pc, en in versie 18 ligt de focus nadrukkelijk op een betere support voor Windows 11. Zo kunnen gebruikers dit besturingssysteem, mits ze uiteraard over een geldige licentiesleutel beschikken, voortaan met één klik downloaden, installeren en configureren. In de Business-editie van de software is het dan weer kinderspel om een virtuele Windows 11-machine te implementeren op de Mac-computers van medewerkers.

Parallels Desktop 18 biedt ook een betere compatibiliteit van Intel (x86)-toepassingen die worden uitgevoerd in Windows 11 op ARM-architectuur. Zo is het Parallels Tools-stuurprogramma nu ARM-native wat belangrijk is voor het opslaan en lezen van bestanden op Mac-schijven. Verder is er een oplossing aangebracht voor problemen met het opnieuw opslaan van bestanden naar gedeelde mappen vanuit sommige Microsoft Office-apps. Volgens de ontwikkelaar ondersteunt Parallels Desktop in totaal al meer dan 200.000 Windows-only programma's.

Vlottere controle

Ook voor gameliefhebbers biedt Parallels Desktop 18 enkele nieuwigheden. De belangrijkste is dat je controllers voor bijvoorbeeld een Xbox of PlayStation gewoon aan de 'Mac-kant' van je computer kan pairen via Bluetooth. Ze worden dan automatisch ook door de Windows-omgeving overgenomen, compleet met alle gewenste instellingen (tot en met haptische feedback oftewel trilpatronen). En sommige games die voorheen niet werkten, zoals Counter Strike: Global Offensive, doen het in PD18 nu wel.

Nog noemenswaardig is de uitgebreidere ondersteuning van USB 3.0 en dan meer specifiek voor apparatuur die afhankelijk is van live datastreaming, zoals bepaalde webcams, game-opnameapparaten en andere video- en audiostreamingapparaten (waaronder de Elgato HD60 S en SOCT Copernicus REVO).

Prijzen en versies

Parallels Desktop 18 is wel gevoelig duurder geworden. De software kost nu 99,99 euro in de vorm van een jaarabonnement en dat is 20 euro meer dan voorheen. Het programma kan ook eenmalig worden aangeschaft voor 129,99 euro (PD17 kostte 99,99 euro). Voor een upgrade naar een onbeperkt geldige licentie betaal je 69,99 euro. Er zijn ook uitgebreidere Pro- en Business-versies met een abonnementskost van respectievelijk 119,99 en 149,99 euro per jaar. Tot slot vermelden we nog de gratis probeerversie van Parallels Desktop 18, die veertien dagen volledig functioneel blijft.

