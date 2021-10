Het Nederlandse bedrijf Booking.com is door de rechtbank in Parijs maandag veroordeeld tot een boete van 1,234 miljoen euro wegens het niet-respecteren van sommige bepalingen van de toeristische regelgeving van de stad Parijs.

Booking zou ook niet alle nodige informatie hebben overgemaakt aan de stad, onder meer wat betreft het aantal dagen dat gemeubileerde toeristische accommodaties werden verhuurd.

De stad Parijs, die een boete van meer dan 150 miljoen euro eiste, had Booking in januari 2021 voor de rechter gedaagd omdat het de gevraagde informatie niet 'binnen de termijn' had ontvangen. 'Booking.com BV toont aan dat het, in een poging om zich te schikken, de gevraagde informatie heeft verstrekt', maar dat gebeurde wel te laat, oordeelde de rechtbank. Het bedrijf zelf reageert teleurgesteld op de beslissing. Booking werkt tegenwoordig 'nauw samen met de stad Parijs om de kwaliteit en doeltreffendheid van de gegevens die we delen te waarborgen en om ervoor te zorgen dat we volledig voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen in Frankrijk', luidt het.

