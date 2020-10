Proximus-klanten kunnen sinds dinsdag hun parkeersessies ook afrekenen met de MyProximus-app. De nieuwe functionaliteit komt er door de integratie van de 4411-diensten in MyProximus.

De integratie zorgt vooral voor meer gebruiksgemak: voor straatparkeren via 4411 hoeven Proximus-klanten niet langer een aparte app te installeren. De kaartfunctie in MyProximus biedt bovendien een interactief overzicht met informatie over de beschikbare parkeerautomaten. Daardoor hoeft de gebruiker, om de juiste code te achterhalen, niet meer per se naar de automaat te wandelen.

Ook over de grens

De dienstverlening voor straatparkeren via 4411 is actief in meer dan 75 Belgische steden en gemeenten. Ook over de Nederlandse grens kan er op steeds meer plaatsen gebruik worden gemaakt van de 4411-diensten. Gebruikers betalen enkel hun daadwerkelijke parkeertijd en kunnen hun parkeersessie op elk moment op afstand starten of stopzetten. De betaling verloopt via de factuur van de telecomprovider, al kan de klant er ook voor kiezen om met een bankkaart of kredietkaart af te rekenen.

4411 ontstond in 2006 als een aanbieder van mobiele betalingen voor parkeerdiensten en mobiliteitsoplossingen, en telt vandaag meer dan 2,9 miljoen geregistreerde gebruikers in België.

