Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van 800 euro geëist tegen een jongeman die had meegewerkt aan een oplichting via WhatsApp.

De jongeman had zijn bankrekening ter beschikking gesteld van de oplichters, zodat ze die konden gebruiken om hun buit op te plaatsen. De jongeman zelf liet verstek gaan.

Het slachtoffer had WhatsApp-berichten gekregen die zogezegd afkomstig waren van haar dochter, en waarin die beweerde dat ze dringend financiële hulp nodig had. Het slachtoffer schreef vervolgens zo'n 5.500 euro over naar drie verschillende rekeningen. Eén daarvan, waarop 2.500 euro was gestort, behoorde toe aan een jongeman uit Sint-Pieters-Leeuw.

'Een deel van dat geld werd nog dezelfde dag afgehaald en de rest werd gebruikt voor aankopen', zei het parket. 'De eigenaar van de rekening werd verschillende malen uitgenodigd voor verhoor maar is daar nooit op ingegaan.'

De jongeman verscheen maandag ook niet voor de rechtbank, waar het parket twaalf maanden cel en een geldboete van 800 euro eiste. Het vonnis valt op 14 november.

