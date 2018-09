Parket start onderzoek naar EA om lootboxen

De saga van de lootboxen blijft duren. Het parket van Brussel heeft aangegeven dat het een onderzoek is gestart naar speluitgever Electronic Arts. Die heeft zijn lootboxen nog niet uit FIFA 18 en FIFA 19 verwijderd, hoewel dat al enkele maanden geleden gevraagd werd door de Kansspelcommisie.

Die lootboxen zijn virtuele beloningen die spelers kunnen kopen of verdienen door het spel te spelen. Ze weten op voorhand echter niet wat er in zal zitten. In een rapport in april schreef de Kansspelcommissie dat deze lootboxen een vorm van verdoken kansspelen zijn, en dat het dus tegen de Belgische wet is om minderjarigen eraan bloot te stellen.Om die reden verwijderden andere uitgevers, zoals Blizzard en Valve, de doosjes al uit hun games voor Belgische gebruikers. EA, wiens game FIFA 18 ook in het originele rapport van de Kansspelcommissie genoemd werd, heeft dat nog niet gedaan. Om de eis van de Belgische Kansspelcommissie op te volgen, is het parket nu een onderzoek gestart.