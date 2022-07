De plenaire Kamer heeft woensdagavond met ruime meerderheid ingestemd met het ontslag van twee directeurs bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het gaat om David Stevens, de voorzitter van de GBA en de directeur van het Algemeen Secretariaat, en Charlotte Dereppe, de directeur van de Eerstelijnsdienst.

Het ging om een geheime stemming. De Kamer volgt de aanbeveling van de commissie Justitie, die wekenlang achter gesloten deuren had beraadslaagd over het lot van het duo. De ontslagprocedure werd in maart opgestart na een audit van het Rekenhof. Tijdens de hoorzittingen kwamen ook Dereppe en Stevens aan bod.

De GBA gaat al maanden gebukt onder een diepe malaise. De vijf directeurs van de dienst staan elk in voor een eigen afdeling, maar kwamen onderling niet langer overeen. Alexandra Jaspar nam eind vorig jaar al ontslag omdat de organisatie volgens haar ten prooi viel aan belangenvermenging en een gebrek aan integriteit. Zij wordt vervangen door GBA-juriste Cédrine Molière, besliste de Kamer eerder.

De instelling kwam door de malaise ook op de radar van de Europese Commissie terecht, die onder meer bezwaar maakte tegen de functie van federaal topambtenaar Frank Robben in het kenniscentrum van de GBA. Hij zette in februari een stap terug.

De GBA zelf betreurt in een mededeling het ontslag van haar twee directeurs. Door de beslissing is het directiecomité voor onbepaalde tijd herleid tot drie personen.

De GBA onderstreept dat in 2021 goede resultaten zijn geboekt, maar ook dat de werklast zwaar is toegenomen, met stijgingen tot wel 180 procent voor bepaalde soorten ontvangen dossiers. De autoriteit betreurt dan ook dat het in deze context tijdelijk verder moet met minder directiepersoneel.

De GBA had geen toegang tot de door de Kamer samengestelde dossiers, maar hoopt dat bij de motivering van het ontslag rekening is gehouden met de vereisten van onafhankelijkheid van een orgaan als de GBA.

'De vereisten van het Belgische en Europese recht inzake de rechtspositie - en dus het ontslag - van een lid van een gegevensbeschermingsautoriteit zijn bijzonder streng. Dit betekent in ieder geval dat ontslag niet het gevolg mag zijn van een beoordeling van de wijze waarop de leden van de autoriteit hun functie uitoefenen of van de meningen die zij in de uitoefening van hun functie uiten', aldus Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer, en inspecteur-generaal Peter Van Den Eynder.

