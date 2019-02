Parlement van Australië gehackt

"We hebben geen aanwijzingen dat dit een poging is om de uitkomst van parlementaire processen te beïnvloeden of om verkiezingen te verstoren", laten de voorzitters van de Australische Senaat en het Huis van Afgevaardigden vrijdag weten aan Australische media. Voor beide kamers zijn dit jaar verkiezingen.

Het is niet bekend wie achter de aanval zitten. In 2011 zouden Chinese hackers zijn doorgedrongen in de mailsystemen van alle Australische ministers en parlementsleden. Ze zouden een jaar lang ongestoord hebben kunnen meelezen.