Bestuurders van grote socialmediabedrijven hebben Amerikaanse parlementariërs verzekerd dat ze werk maken van de strijd tegen desinformatie. Er worden filmpjes en berichten weggehaald die als onjuist worden gezien of een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid.

De topmanagers deden die uitspraken tijdens een digitale hoorzitting van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Zo verwijderde YouTube zo'n 200.000 video's om te voorkomen dat onjuistheden worden verspreid over het coronavirus, aldus Richard Salgado van moederbedrijf Google. Ook zijn 100 miljoen advertenties weggehaald.

Parlementariërs in de VS vrezen dat landen als Rusland, Iran en China proberen de publieke opinie te beïnvloeden via sociale media. Bestuurders van Facebook en Twitter verklaarden dat ze geen bewijs hebben dat buitenlandse mogendheden gecoördineerde pogingen doen om discussies te manipuleren over gevoelige onderwerpen, zoals de recente protesten tegen politiegeweld en racisme.

Wel zouden sommige buitenlandse partijen hun werkwijzen op sociale media aanpassen. Zo wordt naar verluidt vaker geprobeerd via officiële accounts van buitenlandse staatsmedia en overheidsdiensten invloed uit te oefenen op de publieke opinie in de VS, bijvoorbeeld door het optreden van de Amerikaanse politie te vergelijken met de manier waarop veiligheidstroepen in actie komen bij protesten in Hongkong.

De Democraat Jim Himes sprak de vrees uit dat Facebook gebruikers te snel berichten laat zien die voor verdeeldheid en woede zorgen. "Als deze republiek sterft, gebeurt dat niet om dat de Russen stemmachines hacken in Ohio of reclames wisten te kopen op Facebook of Twitter. Het gebeurt omdat onze politiek zo giftig en gepolariseerd is geworden dat we elkaar niet meer zien als Amerikanen."

Himes zei ook dat rivaliserende mogendheden makkelijk misbruik kunnen maken van dergelijke verdeeldheid binnen de Amerikaanse samenleving. Facebookbestuurder Nathaniel Gleicher wierp tegen dat gebruikers geen content willen zien die voor verdeeldheid zorgt. Zijn platform zou juist proberen de nadruk te leggen op het tonen van berichten van vrienden en familie.

De bedrijven legden uit wat ze in de aanloop naar de aankomende presidentsverkiezingen doen om de verspreiding van desinformatie te voorkomen. Zo zouden bij Facebook inmiddels 35.000 mensen zich bezighouden met veiligheid. Dat zijn er volgens Gleicher drie keer meer dan in 2017.

De topmanagers deden die uitspraken tijdens een digitale hoorzitting van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Zo verwijderde YouTube zo'n 200.000 video's om te voorkomen dat onjuistheden worden verspreid over het coronavirus, aldus Richard Salgado van moederbedrijf Google. Ook zijn 100 miljoen advertenties weggehaald.Parlementariërs in de VS vrezen dat landen als Rusland, Iran en China proberen de publieke opinie te beïnvloeden via sociale media. Bestuurders van Facebook en Twitter verklaarden dat ze geen bewijs hebben dat buitenlandse mogendheden gecoördineerde pogingen doen om discussies te manipuleren over gevoelige onderwerpen, zoals de recente protesten tegen politiegeweld en racisme.Wel zouden sommige buitenlandse partijen hun werkwijzen op sociale media aanpassen. Zo wordt naar verluidt vaker geprobeerd via officiële accounts van buitenlandse staatsmedia en overheidsdiensten invloed uit te oefenen op de publieke opinie in de VS, bijvoorbeeld door het optreden van de Amerikaanse politie te vergelijken met de manier waarop veiligheidstroepen in actie komen bij protesten in Hongkong.De Democraat Jim Himes sprak de vrees uit dat Facebook gebruikers te snel berichten laat zien die voor verdeeldheid en woede zorgen. "Als deze republiek sterft, gebeurt dat niet om dat de Russen stemmachines hacken in Ohio of reclames wisten te kopen op Facebook of Twitter. Het gebeurt omdat onze politiek zo giftig en gepolariseerd is geworden dat we elkaar niet meer zien als Amerikanen."Himes zei ook dat rivaliserende mogendheden makkelijk misbruik kunnen maken van dergelijke verdeeldheid binnen de Amerikaanse samenleving. Facebookbestuurder Nathaniel Gleicher wierp tegen dat gebruikers geen content willen zien die voor verdeeldheid zorgt. Zijn platform zou juist proberen de nadruk te leggen op het tonen van berichten van vrienden en familie.De bedrijven legden uit wat ze in de aanloop naar de aankomende presidentsverkiezingen doen om de verspreiding van desinformatie te voorkomen. Zo zouden bij Facebook inmiddels 35.000 mensen zich bezighouden met veiligheid. Dat zijn er volgens Gleicher drie keer meer dan in 2017.