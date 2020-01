De HR-dienstengroep Partena Professional verlengt het contract met ICT-groep NRB voor de outsourcing van zijn Mainframe en AS/400 met nog eens vier jaar.

De IBM Mainframe is het centrale ICT-systeem van het sociaal secretariaat van Partena Professional. Hierop draait onder meer de motor die instaat voor de berekening van de lonen. De uitbesteding van de Mainframe aan NRB gaat terug tot het jaar 2011.

In 2012 fusioneerde Partena met HDP, een sociaal secretariaat uit Gent. Vier jaar later besliste het bedrijf om ook hun centrale ICT-systeem, op AS400, uit te besteden aan NRB. Eind 2018 werd ook de hosting en het operationeel beheer van de rest van Partena's ICT-omgevingen (ongeveer 640 servers) toevertrouwd aan NRB. Deze beide contracten werden zopas verlengd met nog eens vier jaar tot 2024.

Na IBM is NRB het belangrijkste Mainframecentre in België met, in 2020, een totale capaciteit van 25.000 MIPS. Haar IBM Mainframes (nu generatie z14, binnen enkele maanden z15) zijn gehost in eigen datacenters in Herstal en in Villers-le-Bouillet. De twee datacenters zijn met dark fiber verbonden, volledig redundant en beantwoorden aan de Tier 3+ normen van het Uptime Institute.

