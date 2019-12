Pascale Van Damme, die de afgelopen tien jaar Dell Technologies in België en Luxemburg leidde, krijgt binnenkort een Europese functie bij dochterbedrijf VMware. Arnaud Bacros zal haar rol als verkoopsdirecteur in ons land overnemen.

Pascale Van Damme is sinds 2010 verantwoordelijk voor de sales bij Dell in ons land, en sinds 2016 bij het fusiebedrijf Dell EMC. Sinds de fusie van Dell met EMC is ook VMware in handen van het bedrijf. Vanaf februari 2020 wordt Van Damme doorgeschoven naar VMware. Ze zal zich gaan bezighouden met de strategie, ontwikkeling en groei van het dochterbedrijf in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

In een persbericht zegt Van Damme zeer vereerd te zijn om deze stap te maken. "VMware is een belangrijk fundament in de bredere strategie van Dell Technologies en vormt de digitale basis voor toepassingen, services en oplossingen die de industie transformeren. De synergie tussen deze biedt bedrijven de essentiële infrastructuur om hun digitale toekomst op te bouwen, IT te transformeren en hun informatie te beschermen. Daarnaast bouw ik verder aan mijn missie om samen met Dell Technologies een blijvende impact te maken op de mensheid en op de planeet." Welke impact ze met het bedrijf precies wil maken op de mensheid en op de planeet werd niet nader gespecifieerd.

Pascale Van Damme werd in 2014 door Data News uitgeroepen tot ICT Woman of the Year voor haar inspanningen om jonge dames te coachen en te begeleiden in hun loopbaan.