Passwerk breidt het dienstenaanbod opnieuw uit. Naast low-code specialisten leidt Passwerk nu ook personen met een autismespectrumprofiel op tot SoC-analisten.

Sinds de start van Passwerk in 2008, lag de focus op het testen van software en het uitvoeren van diverse kwaliteitsopdrachten rond ondersteunende processen. Vanaf 2017 werden die expertises uitgebreid door ook softwareontwikkelaars met autisme aan te trekken. Nadien werd onder meer ook een BI-specialisme toegevoegd en nu is opnieuw uitbreiding aan de orde.

Low-code specialisten

Sinds deze maand zet Passwerk ook in op SoC-analisten en low-code specialisten. 'Momenteel hebben we een dertigtal mensen opgeleid in OutSystems', zegt commercieel directeur en mede-oprichter Dirk Rombaut: 'Die zijn onmiddellijk inzetbaar met hun low-code expertise. Tegen het einde van het jaar willen we 60 specialisten in OutSystems aanbieden'.

Analisten voor het Security Operations Center

Daarnaast is Passwerk ook gestart met een apart traject rond SoC-analisten (Security Operations Center, nvdr). 'Toegegeven, dat was voor ons aanvankelijk een gok: gaan mensen met autismespectrumstoornissen hun draai wel vinden in een SoC-traject? Bovendien zijn de instapvereisten ook hoger: minstens gepassioneerd door netwerken en beveiliging én al een bachelor in IT op zak.'

'We hebben uiteindelijk een eerste viertal geselecteerd en die zijn met glans uit de opleiding gekomen', zegt Dirk Rombaut. 'Hun oog voor detail, de gerichtheid, het snel zien van verbanden en het kunnen vastbijten in een onderwerp: het blijken perfecte vaardigheiden voor een job in cybersecurity', klinkt het. Passwerk zette het traject op samen met Sebastien Deleersnyder, de co-founder en CTO bij Toreon en COO bij Data Protection Institute (Toreon nam een meerderheidsparticipatie bij DPI, nvdr) die onder meer vanuit zijn eigen netwerk voor de nodige lesgevers zorgt. Het programma zoomt eerst in op netwerken, vervolgens de security-basiskennis en vervolgens op netwerkprotocollen.

Van opleiding naar job

Na de online opleiding onder begeleiding van lokale lesgevers, volgt een praktisch luik. Denk dan aan het opzetten van een bedrijfsomgeving met een red team en blue team waarbij aanvallen gesimuleerd worden en de respons in de praktijk toepast wordt. Passwerk werkt hiervoor samen met Microsoft Azure Sentinel, 365 Defender en Azure Defender.

Na die 2 maanden durende opleiding worden de afgestudeerde specialisten ondergebracht bij een klant, na een inlooptraject. Na enkele weken zouden ze dan een volwaardig lid van het Securty Operations Center moeten zijn. 'Onze eerste vier mensen worden momenteel in de markt gezet en het animo en enthousiasme in de markt is groot. We zijn van plan om 10 à 15 SoC-analisten per jaar op te leiden, op voorwaarde dat we uiteraard de geschikte kandidaten blijven vinden', aldus Rombaut. Een volgend traject staat alvast ingepland: de uitstroom daarvan volgt midden december tot half januari.

