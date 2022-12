Het gaat om fouten die opduiken na de installatie van KB5021233, die op Patch Tuesday van 13 december werd geïnstalleerd. Die update moet vooral de camera app herstellen die bij weinig geheugen niet reageerde.

Nu zegt Microsoft dat die update in sommige gevallen kan leiden tot een crash met een zogenaamd Blue Screen of Death (BSOD). Dat door een fout bij bestandsversies van hidparse.sys in de system32-map en system32/drivers map van de Windows directory. Dat kan er toe leiden dat de validering van de digitale handtekening mislukt, waarna gebruikers de foutmelding 0xc000021a krijgen.

De fout komt voor in versies 22H2, 21H2, 21H1 en 20H2 van Windows 10. De server-editie zou geen problemen mogen ondervinden.

Microsoft zegt te werken aan een oplossing, maar tot die tijd is er wel een tijdelijke omweg. Wel benadrukt het bedrijf dat gebruikers best geen andere methode gebruiken en hidparse.sys in geen geval mogen verwijderen.

Concreet moeten gebruikers Windows Recovery Enviroment (WinRE) gebruiken. Dat is de omgeving die je (vaak vanzelf) krijgt bij een foute opstartprocedure en waar je onder meer kan kiezen om Windows te herstellen of op te starten vanaf een usb-drive.

Vanaf daar kan je deze werkwijze volgen:

You will need to enter Windows Recovery Environment. If your device has not automatically started up into WinRE, please see Entry points into WinRE.

Select the Troubleshoot button.

Select the "Start recovery, troubleshooting, and diagnostic tools" button.

Select the "Advanced Options" button.

Select the "Command Prompt" button and wait for your device to restart, if needed.

Your device should restart to a Command Prompt window. You might need to sign into your device with your password before getting to the Command Prompt window.

Run the following command (Important: If Windows is not installed to C:\windows you will need to modify the command to your environment): xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\\system32\hidparse.sys

Once the previous command completes, type: exit

Select the "Continue" button.

Windows should now start up as expected.