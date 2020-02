Een patentaanvraag toont opnieuw dat Apple actief nadenkt over een opvouwbare smartphone.

De aanvraag zelf dateert al van augustus 2016 maar staat sinds kort online bij het Amerikaanse patentbureau. Daarin omschrijft Apple een toestel met flexibele display waarbij de twee delen vrij van elkaar over een as roteren.

Het opmerkelijkste aan het patent is de vermelding van een scharniermechanisme (hinge) dat voldoende scheiding tussen de twee helften van het scherm voorziet. Dat kan er op wijzen dat Apple werkt aan een toestel waar het scherm in de vouw niet al te hard op elkaar komt, wat schade en slijtage kan voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat er patenten opduiken rond een vouwbare telefoon van Apple. In mei vorig jaar al werd een gelijkaardig patent toegewezen dat in januari 2018 werd aangevraagd.

Dat Apple een patent aanvraagt of krijgt wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat er met zekerheid of in de nabije toekomst een vouwbaar toestel aankomt. Soms kan er jaren zitten tussen een patent en een commercieel product. Maar dat de mogelijkheid wordt verkend is wel duidelijk.

Vandaag hebben Samsung en Huawei elk al een vouwbare smartphone op de markt gebracht. Samsung zou zelfs op het punt staan om een vouwbare flip phone te tonen.

. © Apple

De aanvraag zelf dateert al van augustus 2016 maar staat sinds kort online bij het Amerikaanse patentbureau. Daarin omschrijft Apple een toestel met flexibele display waarbij de twee delen vrij van elkaar over een as roteren.Het opmerkelijkste aan het patent is de vermelding van een scharniermechanisme (hinge) dat voldoende scheiding tussen de twee helften van het scherm voorziet. Dat kan er op wijzen dat Apple werkt aan een toestel waar het scherm in de vouw niet al te hard op elkaar komt, wat schade en slijtage kan voorkomen.Het is niet de eerste keer dat er patenten opduiken rond een vouwbare telefoon van Apple. In mei vorig jaar al werd een gelijkaardig patent toegewezen dat in januari 2018 werd aangevraagd.Dat Apple een patent aanvraagt of krijgt wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat er met zekerheid of in de nabije toekomst een vouwbaar toestel aankomt. Soms kan er jaren zitten tussen een patent en een commercieel product. Maar dat de mogelijkheid wordt verkend is wel duidelijk.Vandaag hebben Samsung en Huawei elk al een vouwbare smartphone op de markt gebracht. Samsung zou zelfs op het punt staan om een vouwbare flip phone te tonen.