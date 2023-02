Delaware Belux versterkt zijn senior leadership team met Patrick Carmans. In zijn nieuwe rol als partner zal hij bijdragen aan de ontwikkeling en groei van de IT-dienstverlener.

Carmans zal zich met name bezighouden met de uitbreiding van de activiteiten van Delaware in de regio Limburg. Daarnaast wil hij zich toeleggen op het versterken van de banden met universiteiten, om zo potentieel talent aan te trekken.

ERP- en IT-transformaties

Carmans begon zijn carrière bij Delaware in september 2018. Hij richtte zich toen op business development in verschillende IT-projecten en nam een actieve rol op om het Delaware-ecosysteem te versterken. Carmans kan bogen op 25 jaar ervaring in IT en management. Hij was in het verleden adviseur voor IT-departementen van heel wat bedrijven en bouwde een ruime expertise op rond digitale transformatie, kostenbeheer en outsourcing. Voorts leidde Carmans diverse grote ERP- en IT-transformaties.

Carmans' promotie tot partner past volgens Delaware binnen de voortdurende ontwikkeling en groei van de onderneming in de voorbije twintig jaar. Vandaag telt Delaware meer dan 3.500 medewerkers, verspreid over negenentwintig regionale kantoren in vijftien landen.

Carmans zal zich met name bezighouden met de uitbreiding van de activiteiten van Delaware in de regio Limburg. Daarnaast wil hij zich toeleggen op het versterken van de banden met universiteiten, om zo potentieel talent aan te trekken.Carmans begon zijn carrière bij Delaware in september 2018. Hij richtte zich toen op business development in verschillende IT-projecten en nam een actieve rol op om het Delaware-ecosysteem te versterken. Carmans kan bogen op 25 jaar ervaring in IT en management. Hij was in het verleden adviseur voor IT-departementen van heel wat bedrijven en bouwde een ruime expertise op rond digitale transformatie, kostenbeheer en outsourcing. Voorts leidde Carmans diverse grote ERP- en IT-transformaties.Carmans' promotie tot partner past volgens Delaware binnen de voortdurende ontwikkeling en groei van de onderneming in de voorbije twintig jaar. Vandaag telt Delaware meer dan 3.500 medewerkers, verspreid over negenentwintig regionale kantoren in vijftien landen.