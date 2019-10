Patrick Kestens, tot april dit jaar de bezieler van de Corda INCubator, gaat start-ups begeleiden voor bedrijfsadviewbureau PwC.

Patrick Kestens gaat voor PwC start-ups en scale-ups helpen om een volgende fase in hun groei te bereiken, en om hun marktpositie te verstevigen. Dat schrijft hij zelf in een mededeling. In zijn nieuwe job wil hij inpikken op een trend naar 'corporate venturing', waarbij start-ups en scale-ups samenwerken met grotere bedrijven. "Ik ben erg enthousiast om met PwC samen te werken. Zelf ben ik sterk verbonden met de nationale en internationale gemeenschap van start-ups en scale-ups. Door dit uitgebreid netwerk beschikbaar te stellen, willen we samen de kloof met het bedrijfsleven helpen verkleinen om zo de groei en innovatie van een start-up/scaleup te versnellen," schrijft hij.

Bij PwC zal Kestens onder meer werken aan de Scale and Raise programma's, waarmee PwC start-ups en scale-ups wil stimuleren.

Kestens is vooral bekend als de bezieler van de Corca INCubator, de start-up venture van LRM, de Limburgse investeringsmaatschappij. Hij is ook de vader van Davy Kestens, oprichter van Sparkcentral.