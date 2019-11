Patrick Leysen, zoon van oprichter Christian Leysen, gaat vanaf volgend jaar Xylos leiden.

Leysen komt op 1 januari 2020 aan het hoofd van Xylos te staan. Hij begon zijn carrière als store manager en was later ook actief in de e-commerce-activiteiten van het bedrijf. In 2015 richtte bij de e-commerce startup Parcify op, die in 2017 werd overgenomen door Bpost. Sindsdien is hij daar innovatiedirecteur.

"Innovatie, creativiteit en ondernemingszin zitten in het DNA van het familiebedrijf. Ik wil mijn ervaring in innovatietrajecten inzetten om verder te groeien in de breedte. We willen onze multi-brandaanpak consolideren en onze unieke positie op de markt bevestigen", stelt de toekomstige CEO. "Operationele excellentie aan continue innovatie koppelen, daar draait het om."

Bij de Xylos-groep komt Patrick Leysen aan het hoofd te staan van 250 werknemers. Naast Xylos zelf, dat zich toelegt op ICT, bevat de groep ook Bagaar (smart products), IntoApps (apps) en Neo (e-learning). Xylos is op zijn beurt en onderdeel van de AXE Groep, waarvan vader Christian Leysen voorzitter is.

Leysen volgt Luk Denayer en Ludo Wijckmans op. Denayer stond 14 jaar aan het hoofd van Xylos en gaf midden 2018 de fakkel door. Op dat moment werd bestuurslid Ludo Wijckmans aangesteld als CEO, weliswaar met de bedoeling om uiteindelijk een nieuwe managing director te vinden. Wijckmans blijft bestuurslid en adviseur.

"Patrick zal onze positie in zowel nieuwe als bevestigde marktsegmenten versterken. Ik dank Ludo Wijckmans om tijdens de voorbije 18 maanden met volle inzet en toewijding de overgang naar een nieuw hoofdstuk van Xylos mogelijk te hebben gemaakt," aldus Christian Leysen.