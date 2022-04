Patrick Steenssens, vp Benelux bij IT-distributeur Tech Data, is verkozen tot Channel Personality of the Year. Dat gebeurde tijdens de 20ste editie van de Channel Awards.

Gisteren vond in Autoworld in Brussel de 20ste editie van de Channel Awards plaats. Zo'n 650 gasten - ICT-resellers, -distributeurs en -vendors - beslisten mee over de prijzen en bezorgden Patrick Steenssens - net als in 2018 - de award voor Channel Personality of the Year. Steenssens kreeg er meteen ook een lifetime achievement award bovenop. Patrick Steenssens werkt al meer dan 20 jaar bij Tech Data, waarvan 18 jaar als Country Manager Belux. De afgelopen 3 jaar werd hij daarbovenop ook verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van Tech Data als Regional Managing Director Benelux en vp Benelux.

De award voor Best Channel Account Manager gaat naar Didier Collaer van Dell Technologies. Joppe Theunis (Ingram Micro) mag zich dan weer op de borst kloppen met de award voor Upcoming Channel Talent. Daarnaast werd ook een hele reeks awards uitgereikt voor distributeurs, vendors en resellers. Ook daar ging Tech Data met drie prijzen aan de haal. Microsoft en Ingram Micro haalden respectievelijk drie en twee awards binnen. De overige prijzen gaan naar Dell Technologies, Fortinet, Odoo, Centralpoint, Inetum RealDolmen (Gfi), Conxion, Whitemilk en HP.

