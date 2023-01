Met 4People breidt Pauwels Consulting opnieuw uit in Nederland. De expert in sourcing breidt haar ploeg zo uit met 200 werknemers.

Voor Pauwels is het de twaalfde overname op zeven jaar tijd. Het bedrijf legt zich toe op sourcing in IT, life sciences en engineering. De overname van 4People past daar in, daar legt men zich toe op detachering en plaatsing van kaderleden in de bouw, infrastructuur & milieu en engineering.

Het consultancybureau uit Gent bestaat sinds 1999 en telt vandaag meer dan 1.500 experts verspreid over België, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Het bedrijf draait een omzet van 149 miljoen euro.

