Het Belgische consultancybedrijf Pauwels Consulting neemt Developers.nl over: een overname die kadert binnen een groeistrategie in Nederland.

Pauwels Consulting biedt consulting en project sourcing aan rond IT en engineering maar ook life sciences. Met Developers.nl haalt het nu een Nederlands bedrijf binnen dat gespecialiseerd is in IT project sourcing van PHP-, Java-, Frontend- en Python-experten. Een overnamebedrag voor het in 2012 opgerichte bedrijf met hoofdkantoor in Rotterdam werd niet meegedeeld.

Developers.nl telt zo'n 70 medewerkers die nu samen met de integrale dienstverlening in handen komen van Pauwels Consulting. "Met deze overname, de zevende sinds ons partnership met 3D-Investors begin 2016, zetten we voet aan grond op het vlak van IT development in Nederland en hebben we een performant platform voor verdere expansie op de Nederlandse markt", zegt Bert Pauwels, CEO van Pauwels Consulting.

Mark Smit, oprichter van Developers.nl, en algemeen directeur Maarten de Boer blijven aan boord. Na deze overname telt de bedrijvengroep van Pauwels Consulting naar eigen zeggen nu 985 experten die ingezet kunnen worden in België, Nederland en Frankrijk. De groep realiseert zo een omzet van meer dan 100 miljoen euro.

Pauwels Consulting biedt consulting en project sourcing aan rond IT en engineering maar ook life sciences. Met Developers.nl haalt het nu een Nederlands bedrijf binnen dat gespecialiseerd is in IT project sourcing van PHP-, Java-, Frontend- en Python-experten. Een overnamebedrag voor het in 2012 opgerichte bedrijf met hoofdkantoor in Rotterdam werd niet meegedeeld.Developers.nl telt zo'n 70 medewerkers die nu samen met de integrale dienstverlening in handen komen van Pauwels Consulting. "Met deze overname, de zevende sinds ons partnership met 3D-Investors begin 2016, zetten we voet aan grond op het vlak van IT development in Nederland en hebben we een performant platform voor verdere expansie op de Nederlandse markt", zegt Bert Pauwels, CEO van Pauwels Consulting.Mark Smit, oprichter van Developers.nl, en algemeen directeur Maarten de Boer blijven aan boord. Na deze overname telt de bedrijvengroep van Pauwels Consulting naar eigen zeggen nu 985 experten die ingezet kunnen worden in België, Nederland en Frankrijk. De groep realiseert zo een omzet van meer dan 100 miljoen euro.