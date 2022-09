De Amsterdamse recruiter Science@Work wordt overgenomen door het Belgische Pauwels Consulting. Voor het bedrijf is het de elfde overname op zeven jaar tijd.

Pauwels Consulting focust zich op consultancy rond life sciences, engineering en IT. Met de overname Versterkt het haar dienstverlening rond farma, biotech, chemie, medische hulpmiddelen, voedingsmiddelen- en de drankenindustrie.

Waar eerdere overnames zich vooral rond consultancy bevonden, is Science@Work een speler die vooral actief is om mensen naar vaste banen te begeleiden. Vorig jaar plaatste het zo 450 mensen in een nieuwe job.

'Met het ervaren team van Science@Work staan we nog sterker in de markt, niet alleen voor tijdelijke projecten maar ook om klanten bij te staan in de zoektocht naar toptalent voor vacatures in vast dienstverband.' Aldus Bert Pauwels, managing director van Pauwels Consulting.

Door de overname groeit het personeelsaantal van Pauwels Consulting van 1.100 naar 1.200 mensen. Voor het bedrijf is het de vierde overname in Nederland en heeft het na kantoren in Rotterdam, Nieuwegein en Hoofddorp nu ook een vestiging in Amsterdam. De omzet van de consultinggroep ligt intussen op 120 miljoen euro.

Pauwels Consulting focust zich op consultancy rond life sciences, engineering en IT. Met de overname Versterkt het haar dienstverlening rond farma, biotech, chemie, medische hulpmiddelen, voedingsmiddelen- en de drankenindustrie.Waar eerdere overnames zich vooral rond consultancy bevonden, is Science@Work een speler die vooral actief is om mensen naar vaste banen te begeleiden. Vorig jaar plaatste het zo 450 mensen in een nieuwe job.'Met het ervaren team van Science@Work staan we nog sterker in de markt, niet alleen voor tijdelijke projecten maar ook om klanten bij te staan in de zoektocht naar toptalent voor vacatures in vast dienstverband.' Aldus Bert Pauwels, managing director van Pauwels Consulting.Door de overname groeit het personeelsaantal van Pauwels Consulting van 1.100 naar 1.200 mensen. Voor het bedrijf is het de vierde overname in Nederland en heeft het na kantoren in Rotterdam, Nieuwegein en Hoofddorp nu ook een vestiging in Amsterdam. De omzet van de consultinggroep ligt intussen op 120 miljoen euro.