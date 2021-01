Het Gentse Pauwels Consulting, met specialisten op het gebied van engineering, life sciences en IT, heeft de Nederlandse Java- en Bloomreach-expert Open Web aan de groep toegevoegd. Het is de derde Nederlandse overname in minder dan een jaar tijd, na Developers.nl en Bruggenbouwers.

'Open Web is een bedrijf met ervaren nichespecialisten en een enorm groeipotentieel', vertelt Bert Pauwels, oprichter en Managing Director van Pauwels Consulting. 'De sterke kennis van Java, Bloomreach, front-end en mobile development, alsook de klanten van Open Web zijn complementair aan de kennis en het cliënteel van Developers.nl, de onderneming die we begin 2020 inlijfden.'

Extra uitvalsbasis

Met de overname van Open Web beschikt Pauwels Consulting naast kantoren in Rotterdam en Hoofddorp nu ook over een extra uitvalsbasis in Nieuwegein, net onder Utrecht. 'Dat is interessant voor onze verdere groei in Nederland', aldus Bert Pauwels.

Ook de oprichters van Open Web, Levente Bokor en Ebrahim Aharpour, zijn enthousiast over de overname: 'Het voelt goed om het bedrijf na zeven jaar over te laten aan een ervaren ondernemer als Pauwels. We voelden ook dat het voor de groei van Open Web nodig was om bij een grotere groep aan te sluiten', klinkt het. Bokor en Aharpour zullen naar eigen zeggen nu meer aandacht kunnen besteden aan nieuwe ventures en aan de doorontwikkeling van hun e-mail security-oplossing kevlarr.io.

