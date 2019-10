Pauwels Consulting breidt haar activiteiten in healthcare verder uit met de overname van Health Care Management (HCM).

HCM werd in 1998 opgericht door Robert Huybrechts, die het bedrijf vandaag nog leidt. Zijn bedrijf legt zich toe op outsourcing van medisch afgevaardigden. Huybrechts blijft aan boord, maar gaat op termijn met pensioen en wil met de overname zijn bedrijf continuïteit geven.

Pauwels Consulting is actief in consulting en recruitment rond engineering, IT-profielen en life sciences. De overname van HCM past vooral in dat laatste luik.

"We ondersteunen onze life sciences klanten vandaag al in vrijwel alle pre-productie, productie en post-productie fases. Met de overname van HCM krijgen we nu een ervaren team aan boord dat artsen, hospitalen en andere zorginstellingen kan adviseren over de werking en de voordelen van de producten van onze klanten," aldus topman Bert Pauwels.

HCM telt momenteel ongeveer 25 mensen. Hoeveel Pauwels Consulting voor de overname betaald is niet bekend.