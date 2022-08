Het land zegt dat de diensten, waaronder ook Steam en Yahoo, zich niet aan nieuwe regels houden.

Indonesië heeft een hele reeks online diensten geblokkeerd in het land. Een daarvan, PayPal, is na protest tijdelijk weer geopend, zodat gebruikers hun geld kunnen afhalen. Andere diensten, waaronder Yahoo en gamediensten Steam, EpicGames, DoTA2, Counter-Strike en Origin, blijven onbereikbaar in het land.

Zaterdag zette het Indonesische ministerie van communicatie de diensten op slot omdat ze een deadline voor een nieuwe regel niet zouden hebben nageleefd. Volgens wetgeving die het land in november 2020 invoerde, moeten online diensten zich registreren in een database. De wet geeft de overheid bevoegdheid om platformen te dwingen bepaalde gegevens over gebruikers vrij te geven en postjes te schrappen die de publieke orde zouden storen. De wet wordt door activisten gezien als een censuurmaatregel.

PayPal

De platformen die nu geblokkeerd zijn, hebben zich dus niet op tijd geregistreerd voor de officiële database. De Indonesische authoriteiten zeggen dat de blokkering tijdelijk is, en dat de platformen terug beschikbaar zullen worden zodra ze zich registreren. Andere diensten, waaronder die van bijvoorbeeld Apple en Google, stelden zich wel in regel.

Vooral de blokkering van PayPal zorgde voor protest, omdat de dienst in het land vaak gebruikt wordt voor freelancers die zich zo een breder internationaal publiek kunnen aanspreken. De betaaldienst wordt nu vijf dagen weer opengesteld zodat die gebruikers alvast hun geld kunnen afhalen.

