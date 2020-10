Opgelet wie een PayPal-account heeft, maar niet gebruikt. Het bedrijf gaat 12 euro per jaar aanrekenen aan inactieve gebruikers.

De aanpassing werd opgemerkt door consumentenorganisatie Test-Aankoop en gaat in vanaf 16 december. Wie op dat moment al een jaar lang niet heeft ingelogd, of een transactie heeft uitgevoerd, wordt 12 euro aangerekend.

Je hoeft dus niet noodzakelijk geld uit te geven, maar je bestaande krediet op je account kan over de jaren dus wel slinken wanneer je niet inlogt.

Amper te vinden

Test-Aankoop merkt op dat PayPal zelf amper communiceert over de maatregel. Ze werd op 29 september formeel aangekondigd, maar staat enkel te lezen diep in de vernieuwde voorwaarden.

Onze redactie deed een poging om de waarschuwing te vinden, maar zonder succes. In de PayPal gebruikersovereenkomst en het kostenoverzicht vinden we niets, verschillende andere voorwaardenpagina's lijken nog niet te zijn aangepast. Er is op heden ook nog geen mail gestuurd naar gebruikers om hen te verwittigen en ook in de blogs en nieuwspagina's van het bedrijf komt het onderwerp niet aan bod.

Het Nieuwsblad kon beter speuren. Zij vonden de aangepaste gebruikersovereenkomst waar op pagina 59 een handvol regels staan over 'inactieve rekeningen'. Wie daar nog doorklikt naar 'toeslag voor inactiviteit' komt op pagina 83 van de voorwaarden uit op de waarschuwing dat dit 12 euro kost.

Een reden voor die plotse boete wordt niet gegeven. Ook lijkt het onduidelijk wanneer het bedrag zal worden ingehouden. Test-Aankoop spreekt van 16 december. In de gebruiksvoorwaarden van PayPal zelf staat dat de nieuwe voorwaarden op 4 januari 2021 ingaan.

Wie niet akkoord is met de maatregel, sluit zijn of haar account best volledig af. Zo voorkom je te moeten betalen, zeker wanneer PayPal is gekoppeld aan een kredietkaart en het bedrag automatisch kan worden geïnd.

Update 15 uur:

PayPal laat weten dat de boete enkel wordt afgehouden van het saldo op je account. Wie een kredietkaart heeft gekoppeld aan die account riskeert dus niet om te worden aangerekend. We hebben één zin in de derde alinea van dit artikel daarom aangepast.

Het bedrijf zegt ook dat gebruikers 60 dagen, 30 dagen en 7 dagen voor de maatregel ingaan worden geïnformeerd per mail. Wel ligt de datum waarop je het laatst moet inloggen om aan de boete te ontsnappen op 9 december en niet op 16 december.

Gevraagd naar de reden van de boetes geeft PayPal geen duidelijk antwoord. Het klinkt dat klanten gebruik kunnen maken van een reeks tools en dat het aanbod blijft uitbreiden. Maar er wordt ook genuanceerd dat de 12 euro enkel moet betaald worden als je account inactief is, en er geld op staat. W

