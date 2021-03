PayPal breidt met het Israëlische Curv haar activiteiten rond blockchain en digitale assets verder uit.

Curv legt zich toe op de beveiliging van digitale eigendommen en blockchain. Het bedrijf gebruikt daarvoor 'multi-party computation' (MPC) technologie om digitale assets te beveiligen en beschikbaar te maken in een digitale omgeving.

Het bedrijf bestaat sinds 2018 en werd opgericht door CEO Itay Malinger en CTO Dan Yadlin. Hoeveel PayPal betaalt voor de overname wordt niet publiek gemaakt. De overname moet in de eerste helft van dit jaar rond zijn.

'Tijdens onze gesprekken met het team van Curv, raakten we onder de indruk van hun technisch talent, ondernemingszin en de denkwijze achter de technologie die ze hebben gebouwd de afgelopen jaren. We zijn enthousiast om het Curv team te verwelkomen bij PayPal.' Aldus Jose Fernandez da Ponte, vicepresident en general manager voor blockchain, crypto en digital currencies bij PayPal.

De overname komt nadat PayPal in oktober vorig jaar bekend maakte dat het een nieuwe afdeling opricht rond cryptomunten en dat het meer zal inzetten op dat segment. Curv zal ook onder die nieuwe afdeling verder actief blijven.

