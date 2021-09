PayPal heeft een akkoord bereikt over de overname van het Japanse Paidy voor 2,7 miljard dollar (2,3 miljard euro). Dat heeft de Amerikaanse betaaldienstengroep woensdag aangekondigd.

Paidy bestaat sinds 2008 en maakt het voor handelaars mogelijk om hun klanten pas na levering te laten betalen. Het bedrijf zegt zes miljoen klantenrekeningen te hebben, PayPal zegt in Japan ruim 4,3 miljoen actieve rekeningen te hebben.

Paidy had al 400 miljoen dollar opgehaald bij investeerders, waaronder zakenbank Goldman Sachs en de investeringstak van PayPal, PayPal Ventures. Nu legt Paypal 300 miljard yen op tafel om het bedrijf over te nemen.

De twee bedrijven verwachten de transactie nog dit jaar af te ronden, op voorwaarde dat de regulerende overheden het licht op groen zetten. Paidy zal na de overname onder de eigen naam voortwerken.

