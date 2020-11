Betalingsbedrijf PayPal laat al zijn gebruikers in de Verenigde Staten voortaan cryptomunten kopen en verkopen via het platform. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt middels een update van een eerder persbericht.

'We zijn verheugd om aan te kondigen dat al onze Amerikaanse rekeninghouders nu rechtstreeks cryptocurrency kunnen kopen, vasthouden en verkopen met PayPal", klinkt het in een korte verklaring.

Vertrouwen

De ondersteuning van het handelen in cryptovaluta is een belangrijk signaal in het vertrouwen dat PayPal heeft in crypto, en zou mensen kunnen aanmoedigen om erin te gaan handelen.

PayPal wil de opties voor cryptovaluta uitbreiden naar het mobiele betaalsysteem Venmo en 'geselecteerde internationale markten' in de eerste helft van volgend jaar.

'We zijn verheugd om aan te kondigen dat al onze Amerikaanse rekeninghouders nu rechtstreeks cryptocurrency kunnen kopen, vasthouden en verkopen met PayPal", klinkt het in een korte verklaring.De ondersteuning van het handelen in cryptovaluta is een belangrijk signaal in het vertrouwen dat PayPal heeft in crypto, en zou mensen kunnen aanmoedigen om erin te gaan handelen.PayPal wil de opties voor cryptovaluta uitbreiden naar het mobiele betaalsysteem Venmo en 'geselecteerde internationale markten' in de eerste helft van volgend jaar.