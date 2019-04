PayPal maakt overschrijven tussen vrienden gratis

PayPal lanceert een nieuwe dienst waardoor het makkelijker (en vooral goedkoper) wordt om vrienden te betalen. Het gaat daarmee de concurrentie aan met Bancontact, al kijkt het bedrijf vooral internationaler

PayPal bestaat intussen meer dan twintig jaar. In ons land heeft het bedrijf iets meer dan 1,2 miljoen actieve gebruikers. Actief wil zeggen dat ze het afgelopen jaar een transactie hebben uitgevoerd. Wereldwijd zit het bedrijf aan 256 miljoen gebruikers die elk gemiddeld veertig transacties per maand uitvoeren. Twintig miljoen van hen zijn zakelijke klanten, zoals webwinkels.

"In België zijn we zo ver nog niet, maar het groeit hard," zegt Jan-Willem Roest, general manager bij PayPal voor onder meer België en Nederland.

De betaaldienst wil zijn populariteit in België opkrikken met een nieuwe dienst. Of beter gezegd: door betalingen tussen vrienden gratis te maken. "Sinds februari hebben we de kosten voor consumenten geschrapt," legt Roest uit. "Alleen wanneer je overschrijft naar een andere munteenheid rekenen we nog kosten aan, omdat we daar zelf ook kosten aan hebben."

PayPal en de Belgische e-commerce Vandaag heeft 34 procent van de Belgische online consumenten (zo'n 7 miljoen mensen) PayPal al eens gebruikt voor een online aankoop. Vorig jaar was Paypal goed voor de verwerking van 9 procent van de Belgische e-commerce aankopen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie BeCommerce voor 2018. Per aankoop is PayPal de nummer drie in België. De populairste online betaalmethode blijft Bancontact, dat 37 procent van alle online aankopen afrekent. Daarna volgt de kredietkaart (31 procent). PayPal neemt hier 13 procent voor zijn rekening. De online bankoverschrijving is met 7 procent de vierde grote betaalmethode. In totaal gaven Belgen het afgelopen jaar 10,67 miljard euro uit via online shopping. Gemiddeld kopen we 11,6 keer per jaar voor een gemiddeld totaalbedrag van 1.273 euro. 33 procent deed tenminste één aankoop met de smartphone.

Is er buiten de transactiekost nog een verschil?

ROEST: "Je kan voortaan ook een PayPal-pot leggen tussen vrienden om bijvoorbeeld samen te leggen met vrienden."

Mogen we veronderstellen dat dit niet uit liefdadigheid is, maar wel om PayPal bij consumenten populairder te maken om zo ook zakelijke klanten te overtuigen?

ROEST: "Voor ons is het belangrijk dat de consument zo eenvoudig mogelijk kan betalen, ook aan elkaar. Maar het is uiteraard ook interessant wanneer klanten geld op hun PayPal account hebben staan zodat je daar eenvoudig transacties mee kan doen. Tegelijk helpen we ook cash uit de maatschappij te halen."

Transacties voor consumenten zijn gratis, iets kopen bij een handelaar kost geld. Maar controleren jullie daarop?

"We doen geen actieve controle, maar als de frituur om de hoek elke maand duizenden euro's verwerkt gaat er bij ons wel een belletje rinkelen als dat om een privé-account gaat. Dat moeten we ook doen, we hebben een banklicentie en vallen dus ook onder de regels van banken."

"Belgische en Nederlandse banken zijn nog altijd heel lokaal georiënteerd."

"Eigenlijk bieden we al sinds 1998 peer-to-peer betalingen aan. Sinds Elon Musk nog in het bedrijf zat. Intussen doen we ook betalingen via websites en via mobiele toestellen. Maar we merken dat er in België nog niet echt een grote leidende partij voor is."

Nochtans kan je in België eenvoudig geld overschrijven met je bankapp. Met Bancontact/Payconiq gaat dat zelfs met een QR-code. Wat maakt PayPal hier de betere partij?

ROEST: "Concurrentie is er altijd. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Tikkie. Wij zijn sterk in cross border betalingen. Ik kan als Nederlander de Bancontact app niet gebruiken om geld over te schrijven naar Belgische vrienden. Het inzamelen van een pot met vrienden is ook iets dat je bij PayPal kan. Belgische en Nederlandse banken zijn nog altijd heel lokaal georiënteerd."

Is de terugkoppeling naar je bankrekening ook gratis? Of is het de bedoeling dat gebruikers hun geld vooral via PayPal weer uitgeven?

ROEST: "Je kan je PayPal account op drie manieren aanvullen: je kredietkaart koppelen, je bankrekening koppelen of er geld naar overzetten. Maar omgekeerd kan je dat geld op je account weer naar je bankrekening halen met een paar klikken en dat is ook volledig gratis. Voor de consument zijn er in principe geen kosten aan verbonden, behalve als het gaat om andere munteenheden."