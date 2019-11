In een wereld vol betaalapps is het niet genoeg om alleen een betaaloplossing te zijn. Dat weet ook Paypal, zo zegt Joachim Goyvaerts, baas van PayPal Benelux en Ierland, aan Data News.

PayPal was een van de eerste online betaalplatformen en is met zijn twintig jaar ook een van de langst overlevende. De voorbije jaren is het landschap van de betaaloplossingen echter stevig uitgebreid. Naast apps als Payconiq stappen ook de techgiganten met bijvoorbeeld Apple of Google Pay in de markt van e-commerce.

In ons land is PayPal per aankoop op dit moment de nummer drie. De dienst neemt 13 procent van de online afrekeningen voor zijn rekening, na Bancontact (37 procent) en de kredietkaart (31 procent). Het bedrijf breidt zijn functionaliteiten echter stevig uit, richting mobile, maar ook richting betaalbeheer voor de grote e-commerce-sites, zo zegt Joachim Goyvaerts. Hij is al enkele jaren baas van PayPal Benelux, maar is nu ook verantwoordelijk voor de regio Ierland. "Veel grote techbedrijven zitten in Ierland, in Nederland en Luxemburg, dus houdt het steek om die samen te voegen. Je hebt een heel internationale portefeuille van klanten in onze regio."

In ons land heeft PayPal iets meer dan 1,2 miljoen actieve gebruikers die het voorbije jaar een transactie hebben uitgevoerd. Wereldwijd zijn dat er zo'n 256 miljoen. Zijn dat dan gebruikers van de app?

JOACHIM GOYVAERTS: De app van Paypal heb je op zich niet nodig om betalingen te doen. Maar we zitten in veel apps als betaalmethode. Soms zijn we ook de betaalverwerker voor die apps. We kunnen kredietkaartbetalingen en bankcontactbetalingen verwerken. Daarnaast zijn we voor consumenten ook een betaalmethode, een keuze die je kan maken bij het afrekenen. En dat onderscheidt ons wel van bijvoorbeeld een pure verwerker als Ogone.

PayPal was een van de eerste online betaaloplossingen, maar er is de laatste jaren veel concurrentie bijgekomen. Hoe probeer je jezelf op die markt te onderscheiden?

GOYVAERTS: Op twee manieren. Ten eerste: blijven boetseren en schaven aan de betaalervaring, zodat het seamless is en helemaal ingewerkt in de app. Dat is de reden waarom meer en meer mensen ons kiezen op mobiel. En daarnaast bouwen we een platform, achterliggend voor die apps. Dus we hoeven niet altijd op de voorgrond te staan; we werken bijvoorbeeld samen met Facebook rond Facebook Pay. PayPal is daar een van de partners van. In het betaallandschap gaat het om netwerken creëren, dus we werken samen. Met Uber, met Airbnb, met partners uit die new economy, maar ook uit gaming, bijvoorbeeld. Waar veel tijd wordt gespendeerd, daar zitten wij ook, vaak als de achterliggende betaalverwerker.

Zijn jullie dan meer een achterliggend betaalplatform aan het worden?

GOYVAERTS: We blijven een consumentenmerk omdat consumenten, hoewel ze heel digitaal zijn, toch nog altijd niet goed op de hoogte zijn van hoe ze veilig online of digitaal kunnen kopen. Ze willen een veilige middleman die daar tussen zit. Daar heeft ons merk zeker waarde, om dat vertrouwen te geven dat een oplossing veilig is. Aan de andere kant, het gaat niet om betalingen. Niemand heeft zin om lang bezig te zijn met een betaling. Je wil Netflix kijken, je wil een paar schoenen kopen. Daar gaat het om, het gaat niet om 'ik wil nog eens het Paypal-logo zien'.

Als je op Instagram een product ziet, dan moet je dat met één klik kunnen kopen. Dat ondersteunen wij.

Twintig miljoen van jullie wereldwijde klanten zijn zakelijke accounts, zoals webwinkels. Is er dan een focus op partnerschappen met websites?

GOYVAERTS: Partnerships zijn zeker belangrijk, omdat je een shift van webshop naar platformen ziet. En dan moeten we die ook kunnen onderstutten. We moeten zorgen dat we ingebouwd zijn. Als je op Instagram een product ziet, dan moet je dat met één klik kunnen kopen. Dat ondersteunen wij. Omgekeerd ook: die deelplatformen hebben ook veel verschillende verkopers: hoe krijgen die hun geld? Je moet zorgen dat aan de achterkant de geldstromen beheerd worden. In b2b hebben we dus een breder palet aan oplossingen dan alleen maar het check-out-knopje dat je aan de frontend ziet.

Zijn die grote platformen de toekomst?

GOYVAERTS: Je ziet alvast dat de grote partijen, de grote volumes, bij die platformen zitten. Daar zit ook een kans voor de kleine Belgische platformen, overigens. Maar je moet je wel aanschakelen bij die trend. Ofwel creëer je zelf een platform, maar dan moet je echt een heel specifieke niche hebben en heel sterk connecteren met je klanten. Ofwel moet je aansluiten bij een of meerdere grote platformen. Dat is alvast eenvoudiger geworden: vroeger was het een pak moeilijker om op verschillende platformen te verkopen. Er is nu veel meer technologie beschikbaar om je snel live te brengen op verschillende platformen, en wij helpen daar ook bij. Zo kan je je producten op verschillende marketplaces zetten, terwijl je toch nog je eigen webshop houdt en zelfs eventueel uitbreidt naar een eigen app.

We werken samen met die grote platformen, maar je ziet ook dat ook klassieke webshops die trend begrijpen en hun model gaan aanvullen, door externe verkopers op hun platform te zetten. En het is ook belangrijk dat ze daar snel in meedenken. Je ziet dat de grote platformen het laken naar zich toe trekken, en iedereen moet dat goed beseffen en mee op die kar te springen zodat je mee bent met de technologie. Als Facebook morgen een marktplaats begint, of Ali Express komt naar Europa, dan moet je als ondernemer mee kunnen en moet je weten of dat een bedreiging kan vormen.

Je ziet nu bijvoorbeeld in Nederland dat Amazon een lokale site gaat uitbrengen. Die hebben daar lang geen 'local presence' gehad. Nu ze daar wel mee starten, kan dat de kaarten misschien herschudden. Voor lokale spelers is nabijheid alleen geen voordeel meer. Als kleine speler moet je een duidelijke positie hebben, en zorgen dat je snel in grote markten je nicheplaats opneemt. Kijk bijvoorbeeld naar Newpharma, die hebben zich bewust niet beperkt tot België. Die brengen een complex product, omdat het toch om medicatie gaat waar veel regelgeving rond zit. Maar net omdat het complex is, en omdat zij die complexiteit beheersen, kunnen ze waarde creëren en snel groeien.