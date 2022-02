Het onlinebetalingsplatform PayPal heeft 4,5 miljoen rekeningen gesloten waarmee fraudeurs misbruik bleken te maken van een promotiecampagne. Het Amerikaanse bedrijf is daardoor genoodzaakt om zijn doelstelling van het aantal gebruikers te laten varen.

Vorig jaar startte PayPal een campagne waarbij nieuwe gebruikers tot wel tien dollar kregen voor het openen van een rekening. Het bedrijf ontdekte nu echter dat fraudeurs het systeem misbruikten door via zogenaamde bot farms massaal nieuwe accounts te openen.

Volgens een woordvoerder begon PayPal de valse rekeningen meteen te sluiten en probeerde het bedrijf het geld dat als welkomstpremie werd uitbetaald, te recupereren. In totaal gaat het om zowat 4,5 miljoen rekeningen. Als gevolg van de ingreep zegt PayPal nu dat het niet langer verwacht om tegen 2025 de kaap van 750 miljoen actieve rekeningen te ronden.

Laagste groei in twee jaar

Beleggers kregen het nieuws te verwerken samen met de resultaten voor het vierde kwartaal van vorig jaar, die onder de verwachtingen van analisten uitkwamen. PayPal zag het betalingsvolume in de laatste drie maanden dan wel met 23 procent stijgen tot 339,5 miljard dollar, het gaat om de laagste groei in twee jaar.

Ook PayPal zelf had op een beter jaareinde gerekend. Volgens CFO John Rainey drukten 'uitdagingen in de toeleveringsketen' én het feit dat vooral gezinnen met lagere inkomens door de stijgende consumptieprijzen minder uitgaven, de groei van e-commerce. Het aandeel van PayPal ging woensdag op de beurs in New York met ruim 25 procent onderuit.

