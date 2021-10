Betalingsbedrijf PayPal overweegt uit te breiden naar sociale media met een overname van Pinterest, dat vooral bekendstaat als digitaal prikbord voor afbeeldingen.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de bedrijven gesprekken voeren over een mogelijke samenvoeging. PayPal zou daarbij 70 dollar per Pinterest-aandeel bieden, waarmee het internetbedrijf 45 miljard dollar (38,6 miljard euro) waard zou zijn.

Leden van Pinterest kunnen afbeeldingen die ze online vinden 'vastpinnen' en ordenen op thema, om bijvoorbeeld inspiratie op te doen voor het interieur. Net als andere socialmediabedrijven verdient het bedrijf het meeste aan adverteerders.

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis won de site aan populariteit doordat mensen vooral thuiszaten. Afgelopen zomer erkende het bedrijf dat de interesse in Pinterest begon af te nemen na de versoepeling van veel coronamaatregelen. Dit jaar is Pinterest op de beurs 16 procent in waarde gedaald.

PayPal, dat sinds het begin van de pandemie profiteerde van de verschuiving naar onlineshoppen, is de afgelopen jaren actief op de overnamemarkt. Het kocht in 2018 het Zweedse iZettle, onder andere bekend van pinapparaten die met de smartphone kunnen worden bediend. Een jaar later lijfde PayPal prijsvergelijker Honey Science Corp in voor 4 miljard dollar.

Het is nog niet duidelijk welke plannen PayPal met Pinterest heeft. De onderhandelingen lopen nog en kunnen ook stuklopen, benadrukken ingewijden. Woordvoerders van het betaalbedrijf en Pinterest hebben tegenover Bloomberg niet gereageerd op de overnamegeruchten.

