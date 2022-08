Cloudtechnologie voor de payroll is bij Belgische bedrijven nog iets populairder dan in onze buurlanden. Dat moet blijken uit een onderzoek van SD Worx.

Zo'n 55% van de Belgische bedrijven vertrouwt voor het uitbetalen van werknemers op cloudtechnologie. In onze buurlanden is dat 5 op de 10. 'België is samen met Nederland en Duitsland één van de voortrekkers van cloudtechnologie voor loonberekeningen,' zegt Tom Wouters, chief product officer bij SD Worx, daarover in een persbericht. Het bedrijf, zelf een aanbieder van online payroll software, ondervroeg ruim 1.300 bedrijven uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om een overzicht te krijgen op de manier waarop ze hun payroll (laten) verwerken.

Uitbesteed

Daaruit moet onder meer blijken dat 6 op de 10 Belgische bedrijven een positieve impact ondervindt van technologie op het verloop van het payrollproces (59%). Voor 64% van de Belgische bedrijven zou de digitalisering bovendien de totale kost van het uitbetalingsproces verminderen. 'België is traditioneel een land waarbij payrolprocessen voor het grootste deel worden uitbesteed. Het professionaliseren en digitaliseren van die processen ligt dan ook voor het grootste deel bij kernspelers,' zegt Wouters. 'Dat maakt dat de innovatie binnen de technologie erg hoog ligt. We zijn daarin een voorbeeld voor andere landen.'

Bij de ondervraagde landen is Nederland de grootste afnemer van HR-cloudtechnologie. 7 op 10 bedrijven maken in dat land gebruik van de cloud voor hun payroll. Het Verenigd Koninkrijk (45 %) en vooral Frankrijk (31%) maken minder gebruik van de software.

