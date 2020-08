Toshiba verkoopt zijn laatste aandelen in Dynabook aan Sharp. Met de transacties krijgt Sharp de voormalige PC-divisie van Toshiba volledig in handen.

Sharp nam in 2018 Toshiba Client Solutions over voor 36 miljoen dollar. Het bedrijf kreeg hiermee ruim 80,1 procent van de aandelen in handen, terwijl 19,9 procent van de aandelen in handen bleef van Sharp. Bij de overname werd vastgelegd dat Sharp tot twee jaar de tijd kreeg alle aandelen in Toshiba Client Solutions van Toshiba over te nemen. Dit is nu dus afgerond.

Toshiba Client Solutions werd sinds de overname omgedoopt tot Dynabook. Het bedrijf levert laptops voor de zakelijke markt. Toshiba heeft met de verkoop van de laatste aandelen volledig afscheid genomen van de zakelijke laptopmarkt.

Toshiba lanceerde in 1985 de eerste commerciële laptop en was doorheen de jaren negentig een prominente naam in het pc-landschap. Maar de laatste tien jaar kon het bedrijf maar weinig potten breken in de markt.

