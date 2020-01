Voor het eerst sinds 2011 groeit de pc-markt wereldwijd lichtjes op jaarbasis. Dat is vooral te danken aan bedrijven die de overstap naar Windows 10 maken. Lenovo, HP en Dell groeien ten voordele van de rest.

70,6 miljoen pc's werden er in het laatste kwartaal van 2019 verkocht, dat zijn er 2,3 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. Voor het volledige jaar gaat het om 261 miljoen of een stijging van 0,6 procent. Dat is, gezien de slabakkende pc-markt de afgelopen jaren, een goed cijfer.

De gegevens zijn afkomstig van marktanalist Gartner dat de groei vooral toewijst aan de upgrade naar Windows 10. Het besturingssysteem bestaat al enkele jaren, maar de stopzetting voor de ondersteuning van Windows 7 eerder deze week zorgde het afgelopen jaar voor een upgradegolf.

"We verwachten dat die groei dit jaar zal aanhouden, zelfs na de stopzetting van de ondersteuning voor Windows 7, gezien veel bedrijven in opkomende regio's zoals China, Eurasia en sommige landen in Asia/Pacific nog geen upgrade hebben gedaan", zegt Mikako Kitagawa, senior hoofdanalist bij Gartner.

Het bedrijf laat ook verstaan dat de groei vooral te danken is aan de zakelijke markt. Een stabiel economisch klimaat in de VS in combinatie met het stopzetten van Windows 7 en de KMO-markt die traditioneel naar het einde van het jaar nog investeringen doet, zorgen voor de mooie kwartaalcijfers.

EMEA

Voor de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) is er een groei van 3,6 procent in het vierde kwartaal, goed voor 21 miljoen toestellen. Gartner merkt op dat veel aankopen vertragen door de te verwachten impact van de Brexit, maar dat de markt toch groeit omwille van upgrades naar Windows 10.

Lenovo leidt, Dell groeit

Lenovo is opnieuw de marktleider en bediende afgelopen kwartaal 24,8 procent van de markt (24,1 procent op jaarbasis). Het bedrijf wordt op de voet gevolgd door HP Inc (22,8 procent in Q4 of 22,2 procent op jaarbasis) en Dell (17,2 procent in Q4 of 16,8 procent op jaarbasis). De top drie wordt ook machtiger met een gezamenlijk marktaandeel van 65 procent. Vorig jaar was dit 61 procent. De top wordt verder aangevuld door Apple, Asus en Acer.

. © Gartner

In het vierde kwartaal deed vooral Dell het goed. De Texaanse computerbouwer groeide 12,1 procent en is daarmee de grootste groeier, volgens Gartner komt dat vooral omdat het sterke prestaties in de desktopmarkt neerzet, dat is opmerkelijk omdat desktops al jaren dalend zijn ten op zichte van laptops. Op jaarbasis deed vooral Lenovo het goed met een groei van 8,1 procent. HP Inc en Dell groeien respectievelijk 3,0 en 5,1 procent. De overige spelers uit de top zes tekenen licht verlies op.

