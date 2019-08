Het Belgische PC Solidarity project wordt opnieuw op de rails gezet. Bedoeling is om 1.000 pc's per jaar te herverdelen onder Belgische jongeren tot 25 jaar.

PC Solidarity zag in 2009 het levenslicht als een project van vzw Close the Gap en de Belgische domeinnaambeheerder DNS Belgium. Philip Du Bois, general manager van DNS Belgium, kondigde dinsdagavond op het Close the Gap event in Tervuren aan dat het project nu geherlanceerd wordt.

"De merknaam PC Solidarity wordt ondergebracht binnen de nieuwe vzw Digital4Youth.be", legt Du Bois uit aan Data News. "De bedoeling is om jaarlijks tot 1.000 pc's in te zamelen, opnieuw gebruiksklaar te maken (refurbishment, nvdr) en te herverdelen onder organisaties die jongeren tot 25 jaar helpen digitaal geletterd te maken", aldus Du Bois: "Dat kan gaan van pure basistechnieken tot zelfs leren programmeren."

Voor de selectie van de organisaties doet PC Solidarity beroep op de Koning Boudewijnstichting. Tegen oktober - uiterlijk november - willen de initiatiefnemers een eerste call lanceren via de Koning Boudewijnstichting. Die initiatiefnemers zijn naast DNS Belgium - voor wie het project kadert in de CSR-strategie - ook Close the Gap. "Maar PC Solidarity staat zeker open voor extra partners. Met extra partners kunnen we de ambitie van 1.000 pc's per jaar zeker opschroeven", aldus nog Du Bois.