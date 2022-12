Pechverhelper Touring is al een week slachtoffer van een cyberaanval. De dienstverlening is intussen grotendeels hersteld, maar de systemen draaien nog niet zoals voorheen.

De organisatie ontdekte op vrijdag 25 november dat er hackers toegang hadden gekregen tot hun systemen, daarom besloot het bedrijf daar datacenter te isoleren om schade of de kans op datalekken te beperken.

Voor zover bekend gaat het niet om een ransomware-aanval. Touring heeft geen weet van hackers die om losgeld vroegen, maar het bedrijf is ook niet van plan daar op in te gaan. Hoe de hackers zijn binnengeraakt is niet bekend.

Het incident zorgde meteen voor een stevige last op de dagelijkse operaties. 'Heel onze werking is IT-based, van de binnenkomende oproepen tot het aansturen van wegenwachters op basis van waar ze zich bevinden of welk materiaal ze aan boord hebben, maar het gaat ook over het beheer van medische dossiers in het buitenland.' Aldus woordvoerder Joost Kaesemans

In eerste instantie was Touring enkele uren helemaal onbereikbaar. 'Voor de belangrijkste lijnen hebben we dat gelukkig, met behulp van Proximus, snel in orde gekregen door om te leiden naar andere nummers.'

Vervolgens is Touring overgeschakeld op manueel werken: 'Een iemand nam de telefoons aan en noteerde de gegevens die werden doorgegeven aan de teams die onze wegenwachters aansturen,' zegt Kaesemans. De organisatie werkt naar eigen zeggen hybride, waarbij veel automatisch wordt aangestuurd, maar wel nog door mensen gecontroleerd.

Vandaag is Touring nog niet volledig hersteld, maar de dagelijkse operaties zoals de pechverhelping gaan wel door. Het bedrijf zegt voorzichtig terug te keren naar de normale situatie. Intussen wordt een deel van het digitale traject wel aangevuld met bijvoorbeeld formulieren op de website.

