Het Pentagon moet het JEDI Cloud-contract opnieuw beoordelen. AWS maakt al lange tijd bezwaar over de toekenning van het Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI)-contract aan Microsoft.

Een cloudarchitectuur is van vitaal belang voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Pentagon moet nu opnieuw beoordelen waar het staat met het JEDI-project, aangezien lopende rechtszaken die onder meer zijn aangespannen door AWS rond de gunning van het contract de digitale modernisering van het leger blijven vertragen.

Een rechter heeft AWS, Microsoft en het Amerikaanse Openbaar Ministerie bevolen om een gezamenlijk statusrapport in te dienen met een voorstel voor een verdere procedure in de zaak tegen 28 mei.

Het Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud contract (JEDI), moet het Pentagon grondig moderniseren op technologievlak. Maar het is ook een stevige financiële boost voor wie die clouddiensten mag leveren. Aanvankelijk koos het Pentagon voor Microsoft, maar dat werd vrijwel meteen aangevochten door concurrent Amazon.

Beïnvloeding door Trump

Eind 2020 meldde het Pentagon dat het de volledige procedure heeft herbekeken, maar dat het daarbij nog steeds zou kiezen voor Microsoft. Eerder in februari 2020 besliste een rechter dat het contract on hold werd moest worden gezet op vraag van Amazon. Dat bedrijf argumenteert nog steeds dat het contract onrechtmatig werd beïnvloed door president Donald Trump.

'Herevaluatie is niets meer dan een poging om een foute, niet objectieve en politiek corrupte beslissing te valideren', liet Amazon weten in een reactie. Ook merkt het op dat Amazon tientallen miljoenen dollars onder de prijs van Microsoft zit. Maar Amerikaans minister van Defensie Mark Esper ontkende dat het contract is toegekend met vooringenomenheid in het nadeel van Amazon.

Oracle verloor eerder zijn laatste hoger beroep rond het mislopen van het JEDI Cloud-contract.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

